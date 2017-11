Die WZ gibt Restaurant-Tipps: Hier schmecken Brust und Keule mit Klößen und Rotkohl besonders gut.

Düsseldorf. Bis Weihnachten gucken die Küchenchefs nun wieder reihenweise in die Röhre: Denn jetzt hat das Gänseessen Hochkonjunktur. Direkt aus dem Ofen, dampfend und duftend, außen knusprig, innen zart und saftig – so soll sie sein, die perfekte Weihnachtsgans. Viele Restaurants haben den geflügelten Klassiker nun auf ihren Speisekarten. Mal raffiniert, mal Gans anders, aber meistens traditionell. Ganz im Trend liegt die Gans im Ganzen und es empfiehlt sich dringend, rechtzeitig zu reservieren, da in der Regel, ofenbedingt, nur wenige Gänse pro Abend in dieser Form zubereitet werden können.

Im Restaurant Amani, Niederkasseler Kirchweg 2, serviert Familie Amani auf Vorbestellung eine ganze knusprige Gans zum Preis von 95 Euro für vier Personen mit Bratapfel, Maronen, Rosenkohl und Klößen (59 87 12 41). Im Gasthaus Stappen in Oberkassel, Luegallee 50, kommen deutsche Gänse aus Freilandhaltung traditionell mit Rotkohl und Klößen auf den Tisch. Sechs Kilo wiegt jede Gans und sie wird durch sechs geteilt, zum Preis von 36 Euro pro Person (930 77 600).

Das Nooij Dutch Deli, Erkrather Straße 30, brät Gänse für vier bis sechs Personen auf Vorbestellung, samt Vorspeise und Dessert für 55 Euro. Im Reinhardt´s auf Gut Moschenhof, Am Gartenkamp 20, werden ausschließlich Gänse aus Freilandhaltung verarbeitet. Auf Vorbestellung wird der Braten für vier Personen zum Preis von 180 Euro geboten (30 33 77 47).

Wer keine Lust auf Vorbestellung und ganze Gänse hat, statt dessen lieber eine Portion mit Brust oder Keule wählen möchte, hat reichlich Auswahl: Im Schalander in Wersten, Kölner Landstraße 247, wird die Gänsebrust mit den üblichen Verdächtigen wie Rotkohl, Preiselbeeren und Knödeln für 21,90 Euro gereicht (75 97 057).

Im Café Muggel in Oberkassel, Dominikanerstraße 4, gibt es Gänsekeule ganz klassisch für 24,80 (554 182). Auch im Byliny an der Konkordiastraße 85, kommen nur Gänsekeulen auf den Tisch mit Klößen in goldener Panade für 26,50 Euro pro Portion (94 21 26 70).

Im Gasthaus Peters in Wittlaer, Kalkstraße 41, wird die Gänsekeule bis Weihnachten für 26,50 Euro serviert, Brust gibt es nur auf Vorbestellung (40 16 41).

Die Fuchsjagd in Eller, Gumbertstraße 181, verspricht große Portionen für hungrige Gäste und bietet Brust samt Keule für 17,90 Euro und wer dann noch immer Appetit hat, bekommt sogar noch einen Nachschlag (99 488 48).