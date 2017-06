Düsseldorf-Grafenberg. Am frühen Mittag kam es gegen 11:47 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zum Brand in einer Küche in einem Restaurant auf der Ludenberger Straße in Düsseldorf-Grafenberg.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Behrenstraße und Gräulingerstraße eintrafen war das Restaurant bereits vollständig geräumt worden. Der Eingangsbereich war bereits so stark verraucht, dass beim Öffnen der Türen der Brandrauch den Gehweg der Straße einhüllte.

Der Einsatz für die Feuerwehrkräfte war kurz vor 13 Uhr beendet. Das Lokal bleibt vorläufig geschlossen.

Das Amt für Verbraucherschutz wurde benachrichtigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.