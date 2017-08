Im Zentrum plus werden einmal im Monat Kleingeräte, Fahrräder und Möble repariert. Das Angebot kommt gut an.

Düsseldorf. Das Zentrum plus in Holthausen ist gut besucht. Bereits vor dem Beginn um 15 Uhr sind die Ersten eingetroffen. „Das Angebot wird definitiv angenommen“, sagt Ute Frank, die in der Einrichtung arbeitet, über das erste Repair-Café in Holthausen. Im Juli fiel der Startschuss. An jedem ersten Mittwoch im Monat können alle Menschen aus der Nachbarschaft kommen, um sich kostenlos Kleingeräte oder Fahrräder reparieren zu lassen. „Es kommen völlig neue Besucher in die Einrichtung“, erklärt Ute Frank. „Man kommt mit Menschen natürlich auch ins Gespräch.“

Neben Ute Frank und ihrem Ehemann Dieter arbeiten fünf weitere Ehrenamtliche in diesen zwei Stunden im Zentrum plus. Sie schauen sich die defekten Geräte an, löten, schrauben, kleben. Jetzt ist es ein mobiles Navigationsgerät, das als erstes unter die Lupe genommen wird. Der Knopf zum Ein- und Ausschalten lässt sich schwer betätigen. Dieter Frank und seine Helfer schrauben das Gerät auf. „Ab hier geht es nur noch mit Gewalt. Dann könnte es kaputt gehen.“ Der Besitzer hat in diesem Fall kein Glück – da muss tatsächlich der Fachmann ran. Besser sieht es am Nebentisch aus. Die elektronischen Salz- und Pfeffermühlen einer Frau funktionieren nicht mehr. Kurze Zeit später ist das Problem gefunden, zumindest bei einer der beiden Mühlen. Bügeleisen, Glassauger, Reisewecker – die Holthausener bringen die verschiedensten Geräte ins Repair-Café. „Wir hatten auch schon Fahrräder oder Modellautos hier, bei denen Licht oder Soundeffekte defekt waren“, sagt Dieter Frank, während er einen Reisewecker wieder instand setzt. Das Gerät war heruntergefallen, einer der Zeiger verbogen.

Ute Frank und ihre Ehrenamtlichen stellen an jedem ersten Mittwoch im Monat ein Spendenschwein auf. „So wollen wir unser Equipment erweitern. Der Plan ist, dass sich das Repair-Café selbst trägt“, erklärt sie. Die Besucher werden zu Anfang darüber informiert, dass das Zentrum plus keine Haftung übernimmt. „Garantien können wir schließlich keine ausstellen“, sagt Ute Frank. Und wer in Holthausen kein Glück mit seinem Anliegen hat, der wird es vielleicht am dritten Donnerstag des Monats im Repair-Café in Benrath versuchen.

„So haben die Leute hier in der Gegend noch die Chance auf eine zweite Meinung oder vielleicht auch auf einen Experten, der in ihrem Fall mehr ausrichten kann“, sagt Dieter Frank.