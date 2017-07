Nach einem Unfall in Düsseltal musste am Montag eine wichtige Kreuzung für mehr als eine Stunde gesperrt werden.

Düsseldorf. Eine Schwerverletzte, hoher Schaden und ein Verkehrschaos: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Simrockstraße/Ecke Vautierstraße am Montagmorgen in Düsseltal. Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr. Insgesamt kollidierten auf der Kreuzung drei Fahrzeuge.

Nach den bisherigen Ermittlungen war eine 78-Jährige aus Ratingen mit ihrem VW auf der Simrockstraße aus Rath in Richtung Metro unterwegs. An der Kreuzung Vautierstraße fuhr sie über eine rote Ampel: Es kam zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 32-Jährigen aus Meerbusch. Der wollte gerade von der Vautierstraße nach links auf die Simrockstraße abbiegen.Ein 26-Jähriger aus dem Kreis Neuss, der ebenfalls abbiegen wollte, krachte auch noch in den Unfall.

Die 78-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die beiden jungen Männer blieben unverletzt. Der Wagen der Seniorin und der Toyota wurden völlig zerstört und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung bis gegen 11.30 Uhr gesperrt. Entsprechend groß waren die Behinderungen. red