Düsseldorf. Ein 70-Jähriger wurde in der Nacht zu Freitag in seinem Haus an der Stockumer Kirchstraße überfallen. Der schlafende Mann wurde plötzlich von zwei Unbekannten attackiert, mit einem Messer bedroht.

Wie die Einbrecher in das Haus gekommen sind, ist unklar. Der 70-Jährige händigte den Tatverdächtigen einen größeren Bargeldbetrag und Goldschmuck aus. Daraufhin flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Schon in der vorherigen Nacht wurde in das Haus des Mannes eingebrochen. Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist noch nicht geklärt.

Der Geschädigte beschrieb die Männer als etwa 30 bis 40 Jahre alt. Sie sind circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und haben eine normaler Statur. Während des Überfalls trugen sie Schals, Wollmützen bzw. Sturmhauben und waren bis auf die Augenpartien komplett maskiert. Einer trug eine dunkelgrüne Jacke und ein dunkles Oberteil mit weißem Schriftzug. Er bedrohte den Mann mit einem einseitig geschliffenen Messer (circa 20 Zentimeter lang).

Die Polizei hatte zwischendurch zwei Männer festgenommen werden. Mittlerweile sind die 21 und 23 Jahre alten Männer aber wieder auf freiem Fuß. Der Tatverdacht wurde nicht bestätigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sowohl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als auch in der Folgenacht, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in dem Wohngebiet an der Stockumer Kirchstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0211-8700 bei der Polizei zu melden.