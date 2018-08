Bei der Premiere in Düsseldorf einen Tag vor Heiligabend soll der Kölner Rekord mit 44 000 Sängern gebrochen werden.

Wo normalerweise die Profis von Fortuna Düsseldorf auf Punktejagd gehen, soll es am 23. Dezember einen Rekordversuch geben. Beim ersten Weihnachtssingen in der Düsseldorfer Arena hoffen die Veranstalter auf ein ausverkauftes Haus mit 55 000 Besuchern, die das Wohnzimmer der Fortuna in einen besinnlichen Ort verwandeln wollen, um sich auf ein friedliches Weihnachtsfest einzustimmen.

Nach Informationen der WZ stehen Jochen Gasser, der auch in Köln für das Festival „Jeck im Sunnesching“ verantwortlich ist, Stefan Kleinehr, Agentur „Lust und Laune“ und Hans-Jürgen Tüllmann, Geschäftsführer Comitee Carneval, hinter der Idee. Dabei geht es vor allem auch um eins: Die Rekordmarke von 44 000 Besuchern im Jahr 2017 im Rheinenergiestadion Köln zu knacken. Und auch für 2018 gibt es schon längst keine Karten mehr für „Loss mer Weihnachtsleeder singe“, wie das Weihnachtssingen in der Domstadt offiziell heißt, zu kaufen.

In Düsseldorf soll ein großes Orchester spielen, zudem sollen Einzelinterpreten und Bands auf der Bühne stehen. Die endgütige Planung des Programms soll Anfang September abgeschlossen sein. Nach den Sommerferien soll auch die Werbetrommel für das Event gerührt werden. Die Fortuna spielt an diesem Wochenende auf jeden Fall auswärts in Hannover, wahrscheinlich am Samstag. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass dann auch einige Profis beim gemeinschaftlichen Singen mitmachen.

In der Alten Försterei in Berlin hat alles angefangen

Seinen Ursprung hat das Weihnachtssingen in der „Alten Försterei“, dem Stadion von Union Berlin. Dort fing 2003 alles an. 89 Fans trafen sich mit Glühwein und Gebäck auf Höhe der Mittellinie im Stadion zum Weihnachtsliedersingen. Von Jahr zu Jahr wuchs die Schar der Sänger. Seit Weihnachten 2015 klingen die Stimmen von über 28 000 Menschen durch das Stadion von „Eisern Union“, wie der Verein bei den Fans heißt.

Viele Generationen treffen sich dort und auch die Fans von anderen Vereinen kommen zu dieser Veranstaltung. Der Pfarrer Ulrich Kastner liest in jedem Jahr die Weihnachtsgeschichte vor und der Chor des Emmy-Noether-Gymnasiums singt dazu. Liederbuch und Kerze gibt es außerdem gratis dazu. Und wenn dort knapp 30 000 Menschen ihre Kerzen anzünden oder die Lichter ihrer Handys schwenken, dann geht einem schon das Herz auf und es kommt eine außergewöhnliche weihnachtliche Stimmung auf.

Seitdem hat das Weihnachtssingen seinen Siegeszug quer durch die Republik angetreten. Köln, Dresden, Magdeburg, Aachen und auch die Münchner Löwen laden inzwischen in der Adventszeit zum weihnachtlichen Rudelsingen in ihr Stadion ein. Die Teilnehmerzahlen schießen förmlich in die Höhe. 2015 kamen in Köln „nur“ 30 000 Besucher, im Vorjahr war die Veranstaltung mit 44 000 bereits ausverkauft.

Die Eintrittskarten für das Weihnachtssingen in Düsseldorf sollen zwischen 8,50 und 18,95 Euro kosten. Für Firmen soll es besondere Pakete geben. Der Vorverkauf startet im September. Ein Teil der Einnahmen wird für den guten Zweck gespendet. Für jede verkaufte Karte geht ein Euro an die Düsseldorfer Bürgerstiftung.