Die Vorrunde läuft für beliebtesten Breiten-Sportverein.

Am Dienstag hat das Voting zum beliebtesten Breitensportverein in Düsseldorf mit der Aktion der Westdeutschen Zeitung – „Top in Düsseldorf“ – begonnen. In der Anmelde-Phase haben sich 47 Vereine für das Voting registriert. So viele Breitensportvereine haben sich noch nie zum Voting angemeldet, das ist der erste Rekord in diesem Jahr – bei der vierten Auflage von „Top in Düsseldorf“. Für die Vereine, die sich noch nicht angemeldet haben, besteht aber weiterhin die Möglichkeit sich im Rahmen der Vorrunde (bis 14. November anzumelden und Stimmen für ihren Verein abzugeben. Es geht immerhin um Preise bis zu einem Gesamtwert von 35 000 Euro. Auch die ersten Unterlagen für den Jurypreis liegen bereits vor. Der Anmeldeschluss für den Jurypreis ist erst am 14. November.

wz-voting.de/topin/duesseldorf/abstimmung.html