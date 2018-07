Der Täter flüchtete mit einem Rucksack und einer Sporttasche. Von ihm fehlt jede Spur.

Düsseldorf. Zu einem ungewöhnlichen Überfall kam es nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend am Sportpark Niederheid. Ein gut gekleideter Mann im grauen Anzug bedrohte zwei junge Sportler und nahm ihn die Taschen ab.

Die beiden 19 und 20 Jahre alten Düsseldorfer saßen gegen 21.50 Uhr zusammen in der Parkanlage an der Nürnberger Straße. Plötzlich kam ein unbekannter Mann auf die Sportler zu und bedrohte sie mit einer Pistole. Er forderte die Geschädigten auf, sich zu entfernen und ihre Taschen zurückzulassen. Die Freunde ließen einen roten "3-Kraft"-Rucksack und eine graue Nike-Sporttasche liegen. Der Räuber packte die Sachen in eine schwarz-rote Reisetasche und lief in Richtung des Wäldchens davon.

Der Gesuchte ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle kurze Haare (Halbglatze) und einen Dreitagebart. Er trug einen grauen Anzug mit einem hellblauen Hemd. Der Täter sprach Deutsch mit einem unbekannten ausländischen Akzent. Hinweise unter Telefon 0211/ 8700.