Wie kommt man möglichst günstig in den Urlaub? Ein Besuch im Reisemarkt am Düsseldorfer Flughafen.

Düsseldorf. Auf die Schnelle die Fliege machen? Wer kurz vor Ferienbeginn noch nichts geplant, geschweige denn gebucht hat, könnte enttäuscht werden. „Last Minute? Das war einmal“, seufzt Rene Jacobs am DER-Counter in der Reisewelt des Düsseldorfer Flughafens, dem Deutschlands größtem Reisebüro.

Seit immer mehr Erholungssuchende bereits lange vor dem Urlaub surfen gehen im Internet und spätestens seit den Anschlägen in den USA am 11. September 2001 hat sich in der Tourismusbranche manches verändert. Auch das Buchungsverhalten. Morgens einfach mit dem Köfferchen zum Flughafen kommen, um zu schauen, was es heute für Schnäppchen gibt, und dann am selben Tag noch abzuheben unter dem Motto „Ich bin dann mal weg“, gibt’s so nicht mehr.

Jacobs erinnert sich: „Früher standen die Leute hier in Dreierreihen vor meinem Schalter, um einen Restplatz zu ergattern. Das war wirklich noch wie auf dem Markt. Wenn bei einem Superangebot einer in der ersten Reihe zögerte, streckte in der dritten sofort ein Anderer den Arm hoch und brüllte: Dann nehm ich das!“

Heute geht es viel entspannter zu in der Reisewelt, eher ein versteckter Geheimtipp, diese Tourismusmesse für Privatpersonen auf zwei Ebenen mitten im Flughafen. Eine Rolltreppe führt zu über 40 Reiseanbietern und – wo gibt’s das noch – zu über 200 Beratern.

Wer auf die Schnelle weg will, muss Zugeständnisse machen

Die Wände der einzelnen Kojen sind plakatiert mit viel versprechenden Aushängen: „Sie buchen, wir zahlen. Mit etwas Glück jeden 1. Sonntag im Monat die von Ihnen gebuchte Reise zu Ihrem Traumziel.“ Eine Woche in einem 4-Sterne-Hotel in Kreta ist schon ab 391 Euro zu haben, 7 Tage Cluburlaub auf Formentera ab 295 Euro, ein zweitägiger City-Trip nach Barcelona ab 145 Euro, nach Rom 122 Euro, nach New York 699 Euro. Für die Sommerferien werden noch Familien-Packungen geschnürt: Korfu, zwei Erwachsene, ein Kind, alles inklusive, eine Woche ab 1400 Euro.

FLUGHAFEN

L'TUR

LINDNER-HOTELS

HOLIDAY Reisewelt im Flughafen Düsseldorf, Terminal, Ebene 2 und 3, Öffnungszeiten montags bis sonntags von 10 bis mindestens 19 Uhr. www.last-minute-flughafen.de/Düsseldorf Mittelstraße 5, Telefon 0211 320330, montags bis freitags 10 - 19 Uhr, samstags 10 bis 18 Uhr. www.ltur.com Direktbuchung 0211 447 55 100. www.lindner.de Inn Düsseldorf, An der Toulouser Allee 5, Telefon 0211 20 54 1100. www.holidayinn.de

Geöffnet ist der Reisemarkt an 365 Tagen im Jahr. Jacobs erinnert sich, dass an einen Heiligabend, als eine Dame suchend durch die Gänge irrte: „Die hab ich dann noch am 2. Weihnachtstag nach Bali gebracht.“ Heute ist solche Suche komplizierter. Suchmaschinen sortieren vor. Wird ein Hotel im Internet (zu) oft angeklickt, steigt der Preis - manchmal sogar stündlich. Bei Ladenhütern im Netz sinkt er allerdings auch schon mal entsprechend.