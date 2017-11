Regenbogen-Chef feiert 50. GeburtstagAutor Horst Eckert ausgezeichnet

50 Jahre und fast kein bisschen grau! Herzlichen Glückwunsch Andreas Mauska. Man glaubt es kaum, denn wenn der Präsident der KG Regenbogen über die Bühne tobt, wirkt die „Rampensau“ noch wie ein 20-Jähriger und er gehört mit Stefan Kleinehr sicherlich zu den besten Moderatoren im Düsseldorfer Karneval. 240 Freunde hatte sich Mauska ins Stahlwerk eingeladen. „Und das ist nur der engere Kreis.“ Mit dabei waren Ute Heierz-Krings, Chefin der Venetien: „Andreas bringt Glanz in den Karneval.“ Und Ex-Prinz Tom Merz behauptete: „Der Mann würde einen hervorragenden Prinzen abgeben.“ Karl-Hans Danzeglocke, Präsident der Niederkasseler Tonnengarde meint: „Andreas und seine KG Regenbogen bringen auf eine stilvolle Art Farbe in den Karneval.“

Der Saal der Bücherei war ausverkauft, rund einhundert Herzogenrather kamen zur Lesung des Düsseldorfer Autors Horst Eckert und zur Verleihung der Auszeichnung Herzogenrather Handschelle 2017 für seinen Thriller „Wolfsspinne“ am Freitagabend. „Es ist eine große Freude, einen derart hervorragenden, spannenden Roman auszeichnen zu können“, so Ralph Klemp, Vorsitzender des Herzogenrather Vereins Pro Stadtbücherei, der den mit 1000 Euro dotierten Preis in diesem Jahr zum zwölften Mal verlieh. Zu den bisherigen Preisträgern zählten Wolfgang Schorlau, Inge Löhnig und Elisabeth Herrmann. „Wolfsspinne“ thematisiert die ungeklärten Fragen rund um den „Nationalistischen Untergrund“ sowie die Verwicklung des Verfassungsschutzes.