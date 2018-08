All diese Entwicklungen sollen in der Ausstellung aufgegriffen und thematisiert werden. Trotzdem sehen die Macher sie eher als Anstoß, sich weiter mit dieser Zeit in Düsseldorf zu beschäftigen. Bislang gibt es nur wenig Material dazu. Die Ausstellung ist grundsätzlich in drei Teile eingeteilt.

„Die meisten von uns haben diese Zeit aktiv miterlebt“, sagt Rosi Apitz, die 1968 23 Jahre alt war. Nicht alle in Düsseldorf, wie Joachim Siefert, der erst 1973 in die Stadt am Rhein zog, und vorher unter anderem in den USA als Architekt gearbeitet hat. Auch der heute 79-Jährige beobachtete die Bewegung und bemerkte die Auswirkungen.

Heute lebt Rosi Apitz noch immer im Linksrheinischen. Die Kita gibt es in Lörick auch noch – und das mittlerweile seit 48 Jahren. Apitz ist eine von 25 Mitgliedern der Keyworker Oberkassel plus, eine Gruppe im „nachberuflichen Alter“, die sich für die Belange der linksrheinischen Stadtteile einsetzen. Das können politisches Engagement sein, kreative Workshops – von September bis November ist es aber nun eine eigens konzipierte Ausstellung. Der Titel: „Rebellion im Dorf - Düsseldorf ’68“.

Ein Zentrum der 68er-Bewegung war Düsseldorf mit Sicherheit nicht. Doch auch hier führten die Proteste von Studenten in vielen Städten dazu, dass demonstriert wurde – und Menschen zu eigenem Engagement angeregt wurden. Wie Rosi Apitz zum Beispiel. Weil ihr und sechs anderen Elternpaaren die Erziehung in bestehenden Kindergärten zu eingestaubt und streng war, gründeten sie gemeinsam kurzerhand einen eigenen „Kinderladen“, wie man ihn damals noch nannte. Mit anderer pädagogischer Zielrichtung und freien Entfaltungsmöglichkeiten für die Kinder.

Zweiter Bereich In einer zweiten Abteilung soll es um die konkreten Ereignisse gehen, die den Mythos der 68er mitgeprägt haben. Da geht es um den Tod von Benno Ohnesorg, den Vietnam-Kongress – also internationale Ereignisse –, aber auch um die Düsseldorfer Zeit.

Wie man hier aktiv war, zum Beispiel auch dadurch, dass der DGB seinen Sitz in Düsseldorf hatte, wie man sich aufmachte, um an Demos gegen die Notstandsgesetze in Bonn teilzunehmen oder wie auch an Düsseldorfer Schulen, der Fachhochschule und der Akademie Schüler und Studierende sich für ihre Rechte eingesetzt haben.

Dritter Bereich Im dritten Bereich soll es um die Auswirkungen gehen. Um das, was geblieben ist. Natürlich das, was erkämpft wurde - aber auch das, was sich auf kultureller Ebene getan hat. „Die Kneipenszene hat zu dieser Zeit eine große Rolle gespielt“, sagt Siefert und denkt an Kneipen wie den Ohme Jupp, die Uel, das Kreuzherreneck oder den Ratinger Hof.

Doch auch an sich selbst und die aktuelle Zeit denken die Keyworker bei der Ausstellung. „Im Endeffekt ist das, was wir in der Gruppe machen, auch irgendwie auf diese Bewegung zurückzuführen“, sagt Siefert. Denn in dieser Zeit sei man aufgewacht und habe gelernt, sich für sich und seine Belange einzusetzen.