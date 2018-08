Neubau soll rund 25,5 Millionen Euro kosten.

Noch ist die Baustelle unsichtbar. Bislang wurden lediglich Bodenproben auf dem Aschesportplatz an der Koetschaustraße entnommen. Die waren laut Heinrich Labbert, Geschäftsführer der Schulbau-Stadttochter IPM, unbedenklich, so dass der Neubau für die Realschule Golzheim im September beginnen kann. Im Jahr 2020/2021 sollen dann etwa 750 Schüler nach Stockum ziehen können und vierzügig in 25 Klassen unterrichtet werden. 10 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche werden sich im Neubau auf insgesamt drei Etagen verteilen. Die Gebäude werden sich in der Höhe an den Bauten des benachbarten Max-Planck-Gymnasiums orientieren.

Der Bau der Schule samt Dreifachsporthalle kostet 25,5 Millionen Euro. Das Besondere am Verfahren: Zum ersten Mal setzt die IPM auf einen so genannten Totalunternehmer. Nach einer europaweiten Ausschreibung vergab sie Planung und Bau zu einem Pauschalpreis an das Unternehmen Goldbeck. „So sollen der Aufwand für die Stadtverwaltung reduziert und die knappen Personalressourcen geschont werden“, sagt Labbert.

Der Umzug für die Realschule ist nötig, da das heute benachbarte Georg-Büchner-Gymnasium vom Aufbau- zum Regelgymnasium mit erweiterter Oberstufe (Sekundarstufe II) erweitert wird. ale