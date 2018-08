Täter entkamen mit mehreren tausend Euro.

Düsseldorf. Bei einem Raubüberfall in einer Spielhalle in Oberbilk erbeuteten zwei Unbekannte mehrere tausend Euro. Am Donnerstag um 0.45 Uhr betrat ein Mann die Spielhalle an der Kölner Straße und forderte die Angestellte auf, den Schlüssel für den Tresor auszuhändigen. Aus Angst kam sie der Aufforderung nach.

Der Mann entnahm mehrere tausend Euro Bargeld und flüchtete über die Kölner Straße in Richtung Oberbilker Markt. Laut Angaben der Geschädigten hatte ein weiterer Mann vor der Tür "Schmiere" gestanden. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Der Haupttäter ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug bei der Tatausführung eine hellgraue Kapuzenjacke, graue Shorts, Handschuhe und ein rotes Cappy. Hinweise an die Polizei unter Telefon 8700.