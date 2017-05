Düsseldorf-Friedrichstadt. Am Mittwoch betrat gegen 17.45 Uhr ein Mann das Ladenlokal des Juweliers an der Friedrichstraße, zerrte den Inhaber unvermittelt in den hinteren Bereich des Geschäfts und setzte Pfefferspray gegen ihn ein. Gleichzeitig attackierte der 26-Jährige den Geschädigten mit Faustschlägen und bedrohte ihn mit einem Schraubendreher. Als der Kriminelle kurzfristig abgelenkt war, nutzte der verletzte Inhaber seine Chance, floh aus dem Geschäft auf die Straße und verriegelte die Tür.

Als die durch einen Zeugen hinzugerufenen Polizisten eintrafen, schlossen sie das Geschäft auf und nahmen den 26 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Er hatte bereits seinen Rucksack mit zahlreichen Uhren gefüllt. Der Mann aus Südosteuropa wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Juwelier verblieb eine Nacht in einer Klinik und konnte am Donnerstag entlassen werden.