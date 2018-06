Ein Mitarbeiter in einem Asiamarkt an der Stresemannstraße wurde bei einem Überfall verletzt.

Düsseldorf. Am Freitagabend um 19.30 Uhr hat ein bislang flüchtiger Täter einen Asia-Markt an der Stresemannstraße überfallen. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage. Nach dem Mann werde nun gefahndet, so die Leitstelle. Der Mitarbeiter in dem Geschäft soll bei dem Überfall verletzt worden sein. Hinweise auf eine Messerattacke konnte die Polizei noch nicht bestätigen. nel

