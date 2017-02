Düsseldorf-Pempelfort. Am Samstagmorgen hielt sich eine Angestellte der Patisserie an der Kaiserstraße im hinteren Bereich des Geschäfts auf, als ein 19-Jähriger Mann den Laden betrat. Als die Frau sah, dass der Verdächtige sich an der Kasse zu schaffen machte und das Bargeld an sich nahm, schrie sie laut und forderte ihn auf, die Patisserie zu verlassen.



Daraufhin packte der Mann die Angestellte und schubste sie gegen den Tresen. Im Anschluss flüchtete er samt der Beute in Richtung Hofgarten. Die sofort eingeleitete Fahndung hatte zur Folge, dass die Polizisten den Tatverdächtigen kurze Zeit später an der Duisburger Straße festnehmen konnte. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Bargeld. Der 19-Jährige aus Nordafrika, der polizeilich wegen Eigentumsdelikten bereits in Erscheinung getreten ist, wird am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.