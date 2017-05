Der Mann klingelte an der Zimmertür der 78-Jährigen. Als die Frau die Tür öffnete, riss er ihr den Ring vom Finger. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle samt der Beute.

Düsseldorf-Heerdt. Bei einem Raub in dem Altenwohnheim auf der Straße Alt-Heerdt riss ein Unbekannter am Montagnachmittag der 78-jährigen Bewohnerin einen Ring von ihrem Finger und flüchtete im Anschluss. Die Seniorin blieb körperlich unversehrt. Die Polizei fahndet und sucht nun nach weiteren Zeugen.



Gegen 13 Uhr klingelte eine unbekannte männliche Person an der Zimmertür der 78-Jährigen. Als die Frau die Tür öffnete, drückte der Tatverdächtige sie sofort in das Zimmer und riss ihr den Ring vom Finger. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle samt der Beute.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter ist circa 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine normale Statur und dunkelblonde Haare. Zur Tatzeit war er mit einer hellen Jacke mit dunklen Streifen an den Ärmeln bekleidet.



Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.