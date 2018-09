Vertrag wurde aufgelöst. MSV will 0:5 gutmachen.

Beim Rather SV lief es in der Fußball-Landesliga zuletzt prächtig. Doch nach zwei hohen Siegen in Folge hatte Andreas Kusel zu Wochenbeginn auch eine unpopuläre Maßnahme zu treffen. Nicht ganz unerwartet trennte sich der Club von seinem Stürmer Derman Disbudak. „Es hat ein paar Diskrepanzen gegeben, die nicht mehr aus der Welt zu räumen waren. Wir danken Derman dennoch für die gebrachten Leistungen in der Rückrunde der vergangenen Saison und wünschen ihm sportlich und privat alles Gute“, sagte Andreas Kusel über die angeblich einvernehmlich erfolgte Trennung vom 26-Jährigen.

Die jüngst gewonnene Erkenntnis, auch ohne Disbudak über genügend Durchschlagskraft im Angriff zu verfügen, dürfte Andreas Kusel in der Entscheidung bestärkt haben. In Fumiya Tanaka, Selcuk Yavuz und dem zuletzt gesperrten Ibrahim Dogan stehen ausreichend Alternativen zur Verfügung. „Sollte sich zudem noch jemand bei uns anbieten wollen, ist er herzlich willkommen“, ergänzt Kusel. Ob der Coach gegen den bärenstarken Aufsteiger TVD Velbert am Sonntag das genannte Offensivtrio gemeinsam in die Startelf stellen wird, ist offen. Denn der Respekt vor dem verlustpunktfreien Neuling ist groß. „Das ist der FC Bayern der Landesliga“, sagte Kusel über den TVD.

Der DSC geht mit personellen Sorgen in den Spieltag

Zumindest auf dem Papier einfacher erscheint die kommende Aufgabe des MSV Düsseldorf. Das Team von Mohamed Elmimouni empfängt den noch sieglosen VfL Jüchen. Allerdings steckt dem MSV selbst noch das 0:5 gegen den VfR Fischeln in den Knochen. Ein Selbstläufer wird die Partie gegen die erfahreneren Gäste für die Junge Elf des MSV definitiv nicht.

Mit personellen Sorgen tritt der DSC 99 die weite Fahrt zu VSF Amern an. Neben den verletzten Akteuren wie Murat Yildiz, Micael Dipumba, Andreas Kus oder Dominic Pulina muss Trainer Andreas Billetter auch den gesperrten Patrick Njangue ersetzen. Dafür könnte Jean-Phillipe Gnanzou sein Debüt im DSC-Trikot feiern. Die Verantwortlichen bemühen sich, nun endlich die Spielberechtigung für den aus Hamburg gekommenen Mittelfeldspieler zu bekommen.