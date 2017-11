In unserer Serie schlittern wir mit anderen Läufern über die Eisbahn an der Kö.

Für Nicole Ahlers (44) und Sandra Rath (46) ist es nach 20 Jahren wieder das erste Mal auf dem Eis. Das verbindet schon ungemein. Drei Runden über die Eisbahn drehen und nach jeder Runde die Minuten stoppen? Das trauen sich die Freundinnen aus Lüneburg trotz langer Pause zu.

Eislauf-Serie:

Drei Runden mit ...

Runde 1):

„Wir sind heute angereist und bleiben bis morgen hier“, verrät Sandra Rath. „Letztes Jahr waren wir in Köln. Dieses Jahr in Düsseldorf.“ Das Vorwärtskommen, wenn man es denn so nennen darf, ist langsam und wackelig. Die beiden halten sich am Rand fest. „Wir wollten doch nicht nur trinken, sondern auch was machen“, wirft Nicole Ahlers lachend ein. „Aber so wie es aussieht, hätten wir uns besser eins von diesen Festhaltetieren für Kinder besorgt.“ Geschafft. Zeit: 3:02 Minuten. Runde 2):

Rath und Ahlers wagen die Trennung vom Geländer. „Guck mal, läuft doch“, ruft Sandra Rath ihrer Freundin zu. Ein skeptischer Gesichtsausdruck ist die Antwort. „Immerhin, wir sind bemüht“, sagt Ahlers. Kleine Kinder überholen. Kein Grund, sich zu grämen. „Gleich gehen wir einen trinken“: Die Freundinnen sind einer Meinung. Zeit: 4:45 Minuten. Runde 3):

Die Füße tun weh. Bloß raus aus den Schuhen. Nach drei Runden ist klar: „Wir leihen uns das Festhaltetier aus.“ Gesagt, getan! Zeit: 5:10 Minuten.