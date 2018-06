Düsseldorf. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in Düsseltal eine 82-Jährige überfallen und ausgeraubt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 82-Jährige am Samstag gerade in den Aufzug eines Mehrfamilienhauses an der Brehmstraße steigen, als plötzlich ein Mann hinter ihr auftauchte und sie in den Aufzug schubste. Dabei entriss er ihr die Handtasche und stahl das Portemonnaie daraus.

Mit seiner Beute flüchtete der Räuber dann in unbekannte Richtung. Der Mann soll laut Zeugenaussage etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Während der Tat trug er ein blaues T-Shirt, eine blaue Jeans und ein blaues Cappy.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Überfalls. Hinweise werden unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen genommen. red