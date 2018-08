Das Opfer eines Raubüberfalls an der Torfbruchstraße wehrte sich heftig. Die beiden Täter flüchteten ohne Beute.

Düsseldorf. Ein rätselhafter Überfall beschäftigt seit dem Wochenende die Kripo. Um den Mitarbeiter eines Restaurants auszurauben, hatten zwei Täter nach Angaben der Polizei in Gerresheim einen Unfall vorgetäuscht. Nach einer heftigen Auseinandersetzung flüchtete das Duo ohne Beute.

In der Nacht zum Samstag kam ein 47-Jähriger gegen 1.10 Uhr von der Arbeit zurück. Die Tageseinnahmen aus dem Restaurant hatte er bei sich. Als der Mann an der Torfbruchstraße aus seinem Wagen ausstieg, sah er einen Mann mit einem Helm, der auf dem Boden lag und sich offenbar vor Schmerzen krümmte. Als der Gastronom Hilfe leisten wollte, sprang der „Verletzte“ plötzlich putzmunter auf, sprühte mit Reizgas und schlug auf den 47-Jährigen ein.

Es kam zu einer heftigen Prügelei, an der sich auch noch ein zweiter Täter beteiligte, der unvermittelt auftauchte. Obwohl das Opfer bereits am Boden lag, klammerte es sich so heftig an die Kellnerbörse, dass die Räuber schließlich aufgaben und flüchteten. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt.

Woher das Duo wusste, dass der Mann mit den Tageseinnahmen unterwegs war, ist bisher völlig unklar. Einer der Angreifer ist etwa 1,95 Meter groß, kräftig und trug eine schwarze Lederjacke. Sein Komplize ist etwa zehn Zentimeter kleiner und trug ein T-Shirt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0211 8700. si