Am Wochenende war Radaktivtag, dabei ging es auch um Strecken. Fünf Hobbysportler verraten, wo sie gerne fahren.

Am Rheinufer drehte sich am Sonntag alles ums Fahrrad. Vereine und Organisationen standen bereit, um unter anderem über schöne Strecken zu informieren. Fünf Düsseldorfer stellen im folgenden ihre liebsten Touren vor. Die meisten zieht es ins Grüne, an den Rhein, aber nicht nur. Einfache und kurze Strecken sind genauso dabei wie abwechslungsreiche und längere.

Gemütlich nach Kaiserswerth

Sandra Strzeletz wohnt in der Innenstadt. Sie steigt gerne ohne große Umwege aufs Rad, meist Richtung Kaiserswerth. Direkt am Rhein ist ihr Start, der schönste Abschnitt beginnt an der Schnellenburg. Unkompliziert geht es einfach nur geradeaus, man kann sich nicht verfahren und ist schnell im Grünen. Insgesamt fährt Strzeletz rund 16 Kilometer.

Die Tour eignet sich besonders, um an einem freien Tag dann sein Mittagessen im Burghof einzunehmen und später zu Fuß durch den alten Stadtteil zu schlendern, bevor es gemütlich wieder zurückgeht.

Tour mit Entdeckungen

Eher durch Zufall haben der elfjährige Ole und sein Vater Sven Vüllers ihre Lieblingstour gefunden. Mit Oles neuem Rad ging es einfach drauf los, neue Strecken ausprobieren. Jetzt fahren die beiden regelmäßig ihre Runde. Von der Innenstadt geht es zunächst über die Rheinkniebrücke, dann Richtung Heerdt und Neusser Hafen, sich kreuz und quer einen Weg suchen, dann bis zur Fleher Brücke. Dort fahren sie wieder über den Rhein und auf der anderen Seite zurück.

Rund zweieinhalb Stunden sind sie in mäßigem Tempo unterwegs und haben dabei jede Menge Abwechslung: das Stadtpanorama, Industriegelände am Hafen und später die Rheinauen.

Sportlich auf der linken Rheinseite

Für Anke Klefisch darf es auch mal eine Tagestour sein. Sie sitzt gerne länger auf dem Rad, auch sie bevorzugt dabei Touren am Fluss, nach Norden oder Süden. Am liebsten fährt sie auf die linkrheinische Seite, genießt es, bei Gegenwind auf freier Strecke mal ordentlich in die Pedale zu treten. Bis sie am Rhein ist, ist sie aber auch schon ein wenig unterwegs. Von Rath aus fährt sie Schleichwege über Lichtenbroich nach Lohausen und von dort nach Kaiserswerth. Mit der Fähre setzt sie nach Meerbusch über, wo sie am Ufer drauflos radelt – und auch später eine Pause einlegt.

Manchmal wird eingekehrt, aber in der Regel hat sie ihre Brotzeit mit, sucht sich eine Bank mit schönem Ausblick. Weiter im Süden geht es dann über die Flughafenbrücke zurück nach Lohausen und schließlich nach Hause.