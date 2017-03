Düsseldorf. Am Montagabend ist eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad in die Straßenbahnschienen der Rather Straße geraten und gestürzt. Sie verletzte sich so schwer, dass sie durch einen Notarzt behandelt werden musste. Anschließend wurde die Frau durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

