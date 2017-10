Düsseldorf. Schwerer Unfall in Düsseldorf-Flingern: Am Donnerstag prallte eine Radfahrerin auf der Flurstraße gegen eine geöffnete Autotür und verletzte sich dabei schwer.

Nach Informationen der Polizei befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto die Flurstraße in Richtung Birkenstraße. An seinem Ziel angekommen stoppte der Mann den Wagen am rechten Fahrbahnrand und öffnete die Wagentür. Dabei übersah er die 49-Jährige Radfahrerin, die gerade am Auto vorbeifahren wollte. Die Frau stieß gegen die halbgeöffnete Tür und stürzte auf die Straße. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. red