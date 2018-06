Bei einem Verkehrsunfall ist ist am Samstagmorgen in Unterrath eine Radfahrerin schwer verletzt worden, nachdem sie mit einem Pkw kollidiert war. Sie musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Polizei ermittelte folgenden Unfallhergang: Die 57-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Unterrather Straße in Richtung Eckener Straße. Als sie die Hiddenseestraße überqueren wollte, kollidierte sie mit dem BMW eines 53-Jährigen, der der Hiddenseestraße in Richtung Unterrather Straße folgte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in die Klinik.