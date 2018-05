Düsseldorf. Bei einem Unfall in Urdenbach ist ein 21-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der 21-Jährige soll am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr auf dem Radweg der Koblenzer Straße unterwegs gewesen sein. Das berichtet die Polizei. Durch ein neben ihm fahrendes Auto habe er einen Stoß gegen sein Hinterrad bekommen, wodurch er auf die Straße stürzte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens sei jedoch ohne Halt weitergefahren. Der Radfahrer sei durch den Sturz verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Er habe bisher keine Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können.

Die Polizei sucht daher Zeugen des Unfalls, die sich unter der Rufnummer 0211-8700 melden sollen. red