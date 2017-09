Streit um Sanierung an der Ellerstraße eskalierte. Angeklagte soll Marokkanerin auch rassistisch beleidigt und verletzt haben.

Sanierungsarbeiten standen im November vergangenen Jahres in einem Mehrfamilienhaus an der Ellerstraße an. Die Mieter waren ausdrücklich aufgefordert worden, kein Wasser laufen zu lassen. Auch eine 69 Jahre alte Marokkanerin, die im Erdgeschoss wohnt und kaum Deutsch spricht. Doch sie hielt sich nicht an die Anweisung und schüttete einen Eimer Wasser in den Abfluss. Da rastete der 56-jährige Hausbesitzer völlig aus. Er trat zunächst die Tür ein – was unstrittig ist. Danach soll er die Mieterin aber auch noch rassistisch beleidigt und misshandelt haben. Seit gestern muss sich der Mann dafür vor dem Amtsgericht verantworten.

Wie der Angeklagte erklärte, habe er die Marokkanerin zweimal auf die Arbeiten hingewiesen: „Zusammen mit dem Hausmeister, der sich normalerweise gut mit ihr verständigen kann.“ Weil die 69-Jährige sich noch Tee machen wollte, habe man das Wasser nicht komplett abgestellt. Als ein Handwerker gerade damit beschäftigt war, das Wasserrohr im Keller mit einer Flex zu zersägen, habe der Mann eine Ladung Wasser abbekommen: „Das ist ein gefährliches Werkzeug. Da hätte etwas Schlimmes passieren können.“.

56-Jähriger soll die Mieterin anschließend ausgesperrt haben

Der Angeklagte wollte nachschauen, was da los war. Als die Mieterin nicht öffnete, trat er die Wohnungstür ein. Die Frau habe in der Wanne mit einem kleinen Eimer gestanden: „Den habe ich ihr aus der Hand gerissen und in die Ecke geworfen.“ Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll er die Marokkanerin anschließend rassistisch beleidigt, am Arm aus dem Haus gezogen und ausgesperrt haben. Dabei habe sich die Frau Prellungen am Schädel und am Unterkiefer zugezogen.

Das bestreitet der 56-Jährige. Er habe die Tür eingetreten, darum die Mieterin gar nicht aussperren können. Diese Vorwürfe seien frei erfunden. Der Prozess musste vertagt werden, denn die 69-Jährige spricht nur einen seltenen Berber-Dialekt, den der Dolmetscher nicht beherrschte.