Düsseldorf. Weil an einem ICE Funken und Qualm auftraten, löste die Feuerwehr am Montag am Düsseldorfer Hauptbahnhof Großalarm aus.

Nach Angaben der Feuerwehr meldete die Leitstelle der Deutschen Bahn am Montag um 17.45 Uhr, dass an einem Drehgestell eines ICE, welcher im Düsseldorfer Hauptbahnhof einfuhr, Qualm und Funken zu sehen seien. Aufgrund der Erstmeldung wurden fünf Feuerwachen und Sonderfahrzeuge der Feuerwehr zum Hauptbahnhof alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass lediglich eine Bremse an einem Waggon heißgelaufen war. Eine Gefahr bestand nicht. Der Zug war durch Mitarbeiter der DB geräumt worden. Verletzt wurde niemand. red