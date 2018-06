Das Wuppertaler Stadiongelände am Zoo kommt auch im Sommer nicht zur Ruhe. Während der WM verfolgen dort bis zu 4500 Zuschauer die Spiele der deutschen Mannschaft. In diesem Jahr fiebern die Fans erstmals auf dem Stadiongelände vor der Haupttribüne mit und nicht wie bei den Turnieren 2010 und 2014 auf der Tribüne. So sind dieses Mal auch Stehplätze verfügbar. Am Zaun vor dem Gäste-Eingang (Kornstraße) wird die Video-Wand platziert. Die Fußball-Fans gelangen von der Schwebebahn aus über den Weg an der Haupttribüne entlang auf das Festivalgelände. Die Organisatoren Patrick Clalüna und Thomas Klem versprechen ihr Open-Air-Vergnügen erstmals in HD-Qualität. Zum 90er-Jahre-Bühnenprogramm vor dem Mexiko-Spiel gehören Captain Jack, Fun Factory und DJ Team Louis. Ballermann-Stimmung kommt gegen Schweden auf: Volker Racho („Es ist Zeit“), Isi Glück und Tim Toupet („Du hast die Haare schön“) sorgen für ausgelassene Stimmung. Kein Star-Auftritt ist hingegen zur Südkorea-Partie geplant. Tickets für die Spiele gegen Mexiko und Schweden kosten 7,50 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkasse. Gegen Südkorea kostet der Spaß 3,50 Euro im Vorverkauf, 5 Euro an der Abendkasse. Ein VIP-Ticket inklusive Eintritt, Party, Essen und Getränken ist für 35 Euro im Vorverkauf und 39 Euro an der Abendkasse zu erwerben.

Düsseldorf schaut auf der 120-Meter-Fanmeile am Rhein

Ob im Kulturzentrum Zakk, im Quartier Bohème, im Biergarten VierLinden oder in der Kassette – in Düsseldorf gibt es zahlreiche Gelegenheiten die WM-Partien der deutschen Mannschaft in geselliger Runde zu schauen. Die Kasematten am Rheinufer behaupten von sich sogar, das „beste Public Viewing Deutschlands“ anzubieten. Auf 120 Metern entlang der Rheinterrassen finden Fußball-Fans in etlichen Gastronomien die Gelegenheit, gemeinsam Fußball zu gucken. Besonderer Hingucker: ein Public Viewing-Schiff auf dem Rhein.

Krefelder Kulturfabrik ermöglicht Rudelgucken unter Palmen

Die Kulturfabrik in Krefeld öffnet ihre Türen für Fußballfans. Die Deutschland-Spiele werden gemeinsam unter Palmen zelebriert - „After-Match-Party“ inklusive. Im Liegestuhl können Gäste den einen oder anderen kühlenden Cocktail genießen. Der Eintritt ist frei.