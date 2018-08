Ein 39-Jähriger hatte über den Onlinedienst Knuddels Kontakt zu jungen Mädchen gesucht. Am Donnerstag musste er sich vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten.

Düsseldorf. Fast zwei Jahre lang soll ein Staplerfahrer über das Internetportal „Knuddels“ Kontakt zu jungen Mädchen aufgenommen haben. Der 39-Jährige habe nicht nur pornografische Fotos getauscht, in einem Fall hatte sich eine 15-Jährige auch fünf Tage lang in seiner Wohnung aufgehalten. Bei einem Polizeieinsatz wurde die Jugendliche in einem Schrank gefunden und befreit.

Seit Donnerstag muss sich der Mann vor dem Amtsgericht verantworten. Im Juni 2015 hatte er erstmals über das Internetportal, das bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt ist, Kontakt zu einer 13-Jährigen aufgenommen. Dabei gab der Staplerfahrer sich als 16-Jähriger aus, dagegen macht sich das Mädchen ein Jahr älter. Gegenseitig wurden pornografische Fotos ausgetauscht. Als die Polizei zum ersten Mal in der Wohnung des Angeklagten auftauchte, wurden 108 Fotos und 78 Videos mit kinderpornografischem Inhalt beschlagnahmt. Doch davon ließ der 39-Jährige sich nicht beeindrucken und setzte seine Aktivitäten auf „Knuddels“ fort.

In einem Fall hatte er sich mit einer 15-Jährigen angefreundet. Als die Stress mit ihren Eltern hatte, zog die Schülerin fünf Tage lang bei dem Angeklagten ein. Es soll aber in der Zeit nicht zu sexuellen Handlungen gekommen sein, woran der Richter erhebliche Zweifel hat. Schließlich tauchte die Polizei erneut bei dem Mann auf und fand die Vermisste im Schrank. Dort hatte sie sich angeblich freiwillig versteckt.

Der Staplerfahrer räumte die Taten ein und will angeblich inzwischen nicht mehr im Internet auf verbotenen Pfaden unterwegs sein. Er hat allerdings bis heute keine therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Darum ordnete der Richter an, dass ein Psychiater untersucht, ob von dem Angeklagten eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Dann müsste er möglicherweise mit einer dauerhaften Einweisung rechnen.