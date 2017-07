Düsseldorf. Ganze acht Euro wert war der Pullover, den eine 22-Jährige im Dezember vergangenen Jahres in einem Bekleidungsgeschäft in den Schadow Arkaden eingesteckt hatte. Doch von dem wollte sie sich auf keinen Fall trennen. Als eine Sicherheitsmitarbeiterin die junge Frau festhalten wollte, wurde sie von der Ladendiebin über die Rolltreppe gezogen. Und zwar so heftig, dass die 41-Jährige Brandblasen an der Hand davontrug. Am Donnerstag musste sich die junge Frau dafür vor dem Amtsgericht verantworten.

Wie die Zeugin berichtete, hatte man die 22-Jährige auf frischer Tat ertappt. Zusammen mit einem Ladendetektiv sollte die Studentin zu einem Büro in der oberen Etage gebracht werden. Doch plötzlich bog die Angeklagte ab und lief auf die Rolltreppe nach unten. Die Sicherheitsmitarbeiterin konnte sie gerade noch greifen und wurde mitgeschleift.

Die Studentin erklärte, sie sei damals „durch den Wind“ gewesen. Kurz zuvor habe ihr Vater die Nachricht bekommen, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Der Richter stellte das Verfahren ein. Allerdings muss die 22-Jährige 90 Arbeitsstunden leisten. si