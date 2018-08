Sammelbüchse am Flughafen war weg. Serien-Dieb verurteilt.

Auf der Ladentheke des Supermarktes am Flughafen steht eine Sammelbüchse des Kinderhospizes Regenbogenland. Die war im Juni vergangenen Jahres plötzlich spurlos verschwunden. Kurze Zeit später entdeckte die Bundespolizei im Eingangsbereich des Airports zwei Männer. Die waren gerade dabei, sich die genau 29,56 Euro aus der Spendenbüchse zu teilen. Wegen des Diebstahls und weiterer Delikte musste sich ein 46-Jähriger vor dem Amtsgericht verantworten.

Der Mann hat ein prall gefülltes Straffregister. Bereits 36 Mal ist er verurteilt worden. Immer wieder hatte der Angeklagte Diebstähle begangen, um seine Heroin- und Kokainsucht zu finanzieren. Diesmal wurden ihm von der Staatsanwaltschaft vier Straftaten vorgeworfen.

Mit dem Diebstahl am Airport will er nichts zu tun haben

Drei Falle räumte der 46-Jährige ein. Im Juni hatte er in einem Supermarkt an der Nordstraße Kaffee für 14 Euro gestohlen. Im Kaufhof an der Königsallee wurde der Seriendieb im September erwischt, als er eine Flasche Parfüm eingesteckt hatte. Und am Flughafen hatte es eine heftige Auseinandersetzung mit einem Security-Mitarbeiter gegeben, in deren Verlauf der Angeklagte den Mann angeblich bespuckt haben soll.

Doch als es um den Diebstahl der Spendenbüchse des Regebogenlandes ging, fühlte sich der 46-Jährige offenbar bei seiner Ganovenehre gepackt. Damit wollte er nichts zu tun haben. Er sei mit einem Bekannten in dem Supermarkt gewesen. Der habe die Büchse mitgenommen: „Das habe ich nicht gesehen.“ Das Verfahren wurde eingestellt.

Aber für die andere drei Taten wurde der Mann zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt. Wegen der langen Vorstrafenliste kam eine Bewährung für das Amtsgericht nicht mehr infrage.