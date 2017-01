Eine neue Bauverordnung schreibt für Neubauten 2,50 Meter vor, weil die Autos immer dicker werden.

Düsseldorf. Seit Jahren werden Autos immer größer, vor allem breiter – und passen deshalb nicht mehr in normale Parkbuchten. Und das gilt keineswegs nur für die klobigen SUVs oder andere Protz-Karossen. Auch der Deutschen Lieblingswagen ist im Laufe der Zeit auseinandergegangen: Der VW Golf VII ist 18,3 Zentimeter breiter als die erste Golf-Reihe 1974. Deshalb hat das NRW-Verkehrsministerium jetzt per Sonderbau-Verordnung eine neue Mindestbreite von 2,45 Meter (bisher: 2,30 Meter) für Stellplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen vorgeschrieben. Der „Bundesverband Parken“ in Köln meckerte nicht, sondern gab zu: 2,30 Meter Breite sind heute nicht mehr ausreichend.

Wo viele Stützpfeiler stehen, bleiben viele Plätze frei

Zwar gelten die breiteren Maße nur für Neubauten – aber in Düsseldorf haben große Parkhausbetreiber in den letzten Jahren schon von sich aus breitere Parkplätze eingerichtet: „Natürlich haben auch wir den Trend zu immer größer werdenden Autos festgestellt. Dies sogar recht frühzeitig, denn unsere Parkhäuser P8 von 2005 oder P7 von 2009 haben bereits Stellflächen mit einer Breite von 2,50 Metern“, sagt zum Beispiel Flughafensprecher Christian Hinkel.

Nun haben Parkhausbetreiber ein Interesse daran, dass möglichst alle Parkplätze auch genutzt werden können, was in älteren, engeren Buchten längst nicht immer der Fall ist. Erst recht bleiben Plätze dort gezwungenermaßen frei, wo viele Stützpfeiler in den Geschossen stehen – in Düsseldorf ist dafür das unterirdische Real-Parkhaus am Bilker Bahnhof ein typisches Beispiel.

Am Flughafen könnten alle Parkplätze gleichzeitig genutzt werden, sagt Hinkel, wenn die Fahrer ihre Wagen exakt einparkten. Deshalb sind bei Q-Park (13 Parkhäuser in Düsseldorf) schon länger die allermeisten Stellplätze 2,50 Meter breit, zum Teil hat man auch Drei-Meter-Boxen eingeführt, sagt eine Sprecherin, damit man auch aus breiten Wagen noch bequem aussteigen kann. Das kostet natürlich Plätze auf jedem Parkdeck und dürfte auf Sicht die Gebühren für alle erhöhen.