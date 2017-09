Mit „Remember“ und „Kundschafter des Friedens“ hat Jürgen Prochnow in den letzten Jahren ein beeindruckendes Alterswerk vorgelegt, mit dem sich der ewige Hollywood-Bösewicht als exzellenter Charakterdarsteller für ernsthafte und amüsante Auseinandersetzungen mit der deutschen Geschichte empfiehlt. So auch in „Leanders letzte Reise“, wo er den 92-jährigen Eduard Leander spielt, der sich nach dem Tod seiner Frau auf eine Reise begibt, die er seit Jahrzehnten nicht antreten konnte oder wollte: In die Ukraine will der ehemalige Wehrmachtssoldat reisen, der dort in einer Kosakeneinheit diente. Seine Tochter Uli (Suzanne von Borsody) ist wenig begeistert vom Ausflug des Vaters und schickt wiederum ihre Tochter Adele (Petra Schmidt-Schaller) zum Bahnhof, um ihn aufzuhalten. Doch Adele fährt kurzerhand mit in den Osten. So beginnt eine Odyssee bis an die russische Grenze, zu der sich bald Lew gesellt, ein Ukrainer russischer Herkunft. Zu dritt suchen sie nach Antworten auf Fragen, die gerade die beiden jungen Menschen sich bislang noch gar nicht gestellt haben.

Premiere in Anwesenheit von Jürgen Prochnow am 20.9. im Cinema. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse.

Kalle Somnitz ist Leiter der Düsseldorfer Programmkinos

