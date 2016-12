Verlosung Prinzengarde lädt zur langen Ballnacht ein

Die WZ verlost zwei mal vier Karten für die erste „Blue Night“ im Maritim-Hotel.

Düsseldorf. Der große Saal des Maritim-Hotel ist am Samstag, 14. Januar, ab 19 Uhr Schauplatz der ersten „Blue Night“ in der 90-jährigen Geschichte der Prinzengarde Blau-Weiss. Unter diesem Motto veranstaltet die Leibgarde der Prinzessin Venetia ihre traditionelle Gala-Nacht in neuem Gewand.

Blau-Weiss-Präsident Michael Schweers: „Unser Ballpublikum erwartet nicht nur ein Unterhaltungsprogramm der Extraklasse, sondern auch eine ganz neue Atmosphäre mit edel gedeckten Tischen und einem gemütlichen Loungebereich im rückwärtigen Teil des Saales nebst einer Cocktailbar.“ Für die musikalische Unterhaltung sorgt in erster Linie die Gala-Band „Night-Flight“. Karten für diese Veranstaltung gibt es im Internet unter: prinzengarde.blau-weiss.de

Die WZ verlost zwei mal vier Karten für den Loungebereich der Veranstaltung. Wenn Sie dabei sein wollen, dann rufen Sie am Mittwoch zwischen 0 und 24 Uhr die 0137/9885016 (0,50€/Anruf a. dt. Festnetz, Mobilfunk viel höher. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen) an und beantworten folgende Frage: „Unter welchem Motto steht die Gala-Nacht?