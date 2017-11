Stegel: Ich bin Juristin beim Job-Center in Neuss und opfere meinen Jahresurlaub. Aber ich habe zum Glück sehr viele liebe Kollegen, die das mittragen werden. Sonst ginge das nicht. Mein Mann wird mich dann in der heißen Phase des Karnevals auch kaum noch zu Gesicht bekommen. Aber das wussten wir ja vorher.

Düsseldorf. Am Samstag geht es endlich los. Um 11.11 Uhr steigt der Hoppeditz aus seinem Senftöpfchen und eröffnet auf dem Marktplatz vor dem Rathaus die neue Session. Nächsten Freitag wird das Prinzenpaar gekürt. Dann wird aus Carsten Gossmann, der als Torwart die bisher letzte Deutsche Meisterschaft mit der DEG geholt hat, und Yvonne Stegel Prinz Carsten II. und Venetia Yvonne. Mit welchen Erwartungen gehen beide in ihre Session?

Der Frankenheim Brauereiausschank an der Wielandstraße ist das Stammquartier des Prinzenpaares Carsten II. und Venetia Yvonne. Wirt Peter Michael Halcour stößt mit den beiden auf eine erfolgreiche Zeit an.

Das Prinzenpaar bekommt für seine Auftritte Geld von den Vereinen, das aber immer gespendet wird. Wohin geht Ihr Geld?

Stegel: Wir haben drei Spendenzwecke. Pänz en de Bütt ist uns wichtig, denn wir wollen ja auch in Zukunft noch Karneval feiern. Dann haben wir uns die Bürgerstiftung ausgesucht, die viel für Düsseldorf macht, und die Polizei-Seelsorge. Dahin ging bisher noch keine Spende vom Prinzenpaar. Die Idee hatte Wolfgang Kral, Ex-Prinz und auch Polizist.

Gossmann: Ich war überwältigt, dass über 500 Jugendliche beim Ausflug des Comitee Carnevals dabei waren. Von daher braucht der Nachwuchs viel Unterstützung.

Was haben Sie sich vorgenommen für die Session? Wollen Sie das schönste, lustige oder beste Prinzenpaar sein?

Gossmann: Nein, so hohe Ziele haben wir nicht. Wir wollen den Menschen vermitteln, dass wir Spaß am Karneval haben. Vielleicht können wir auch die überzeugen, die bisher noch nicht im Karneval aktiv sind. Es gibt wenig, was so offen ist wie der Karneval. Hauptsache, am Ende steht da nicht: Sie waren stets bemüht.

Stegel: Eigentlich ist es ganz einfach. Der Karneval verbindet die Menschen, und dazu wollen wir beitragen.

Köln - Düsseldorf! Eine gelebte Feindschaft oder Freundschaft?

Gossmann: Wir feiern alle gerne, auch zusammen. Und wir sollten stolz sein, dass die Kölner auch zu uns kommen.

Stegel: Auch das ist einfach zu beantworten. Uns verbindet alle die Liebe zum Karneval.

Steht die Venetia im Karneval zu sehr hinten an? Ist das okay, oder möchten Sie Ihre Rolle neu definieren?

Stegel: Das ist gut so, wie es ist. Da hat sich aber auch schon viel getan. Inzwischen heißt es ja auch Prinzenpaarkürung und nicht mehr nur Prinzenkürung.

Gossmann: Es kommt auch darauf an, wie das Prinzenpaar die Session gestaltet. Tradition muss sein, das gehört dazu. Ich versuche aber so viel wie möglich, Yvonne bei allem mit einzubeziehen, denn ich sehe mich nicht als Alleinunterhalter. Wir sind schließlich ein Prinzenpaar. Wir haben auch das Glück, dass unsere Ehepartner sich gut verstehen. Zumal ich in den nächsten Wochen mehr Zeit mit Yvonne als mit meiner Frau verbringen werde.

Yvonne Stegel, bald Venetia