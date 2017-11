24 Geschäftsleute haben jeweils 300 Überraschungssäckchen gepackt. Aktion läuft von heute bis Samstag.

Gut zu Fuß sollte man sein bei der Adventskalender-Rallye, die heute in Flingern beginnt. 24 inhabergeführte Geschäfte machen beim „Lebendigen Adventskalender“ mit. Teilweise in Nachtschichten wurden bis gestern die Säckchen mit den Nummern 1 bis 24 gefertigt und natürlich gefüllt. Die Aktion, die Stammkunden erfreuen und Neukunden locken soll, ist befristet und findet von heute bis einschließlich Samstag, 25. November, statt.

Mit dabei sind die unterschiedlichsten Branchen. So beispielsweise die Apotheke in der Flurstraße, die Kochschule „KochDichTürkisch“ in der Birkenstraße, „Unterhaltung Lieblingsstücke“ in der Ackerstraße, ebenso Terra Sports und der Concept Store „69m²“ in der Lindenstraße.

Die Idee zu dieser Art der Kundenbindung hatte Sandra Chartier vor sieben Jahren. Damals führte sie selbst einen Laden mit Kinderbekleidung in einer B-Lage in Essen. „Mit den Säckchen wollte ich mich bei meinen treuen Kunden bedanken.“

Die Idee kam so gut an, dass andere Geschäfte mitmachen wollten. Danach griffen weitere Städte Chartiers Konzept auf. So das Stadtmarketing von Hattingen. Von dort ging es nach Dortmund. Und hier hat Matthias Hülsebus wie auch in Düsseldorf ein Geschäft („Unterhaltung Lieblingsstücke“) und sprach Sandra Chartier darauf an, die Aktion doch auch für Flingern zu organisieren.

Schon jetzt gibt es Bewerber für das nächste Jahr

Schnell waren viele Geschäftsleute im Stadtteil interessiert, ihre Kunden mit den Adventskalendersäckchen zu beschenken. Doch die Anzahl ist eben auf 24 limitiert und so hat die Veranstalterin bereits jetzt Anfragen für das kommende Jahr. Ihre Vorgabe ist, dass jeder Laden 300 Säckchen oder Tüten zur Verfügung stellt und natürlich nur jeder Kunde sich eines in jedem Geschäft abholen darf.

Zur Werbung schickte die Organisatorin am vergangenen Wochenende zwei so genannte Kalenderfeen in die Stadtteile Bilk und Pempelfort, die auf die Aktion in Flingern aufmerksam machen sollten.

Was nun in den Säckchen steckt, dafür gibt es keine Vorgaben. „Es sollte aber etwas sein, was die Seele eines Geschäftes beschreibt“, sagt Sandra Chartier. Mit einem lieblosen Gutschein sei es da nicht getan.

Mit der Adventskalender-Rallye will die Veranstalterin natürlich auch „neue Kaufkraft“ nach Flingern holen. Dies zu den üblichen Geschäftszeiten. Sandra Chartiers persönliche Erfahrung: „Solche kreativen Ansätze bringen etwas.“ Infos zu den Teilnehmern gibt’s im Internet.

