„Feeling4Home“ ist der erste Franchise-Partner von Insolvenzhalle.com und Riegel Interieurs.

Ausgefallene Unikate und exklusive Echt-Holz-Möbel von namhaften Herstellern und das Ganze zu konkurrenzlosen Preisen – das bieten Fatmir Bunjaku und Helen Seeger-Meiss bereits in Krefeld und Viersen. Ab morgen, Freitag, 26. Mai, ist ihr Unternehmen „Feeling4Home“ auch in Düsseldorf im Dieterich-Karree vertreten.

Dort, an der Duisburger Straße 24, bieten Fatmir Bunjaku und Helen Seeger-Meiss gleich zwei Attraktionen für Möbelbegeisterte: Zum einen ein klassisches Geschäft auf 315 Quadratmetern mit großer Schaufensterfront und Eingang von der Duisburger Straße 24 sowie zum zweiten ein Lager von mehr 1000 Quadratmetern, das anfänglich zunächst nur freitags und samstags geöffnet ist, mit Eingang von der Marschallstraße 17. In dem Lager findet sich nicht nur eine große Ergänzung zum Sortiment im Geschäft. Hier werden auch Einzelstücke und einige Dinge mit kleinen Fehlern zu unschlagbaren Preisen offeriert. Es lohnt sich also, Zeit mitzubringen und in Ruhe zu stöbern.

Der Unternehmensname „Insolvenzhalle.com“ führt übrigens ein wenig in die Irre. „Bei uns findet der Kunde keine Gebrauchtmöbel aus Privat-Insolvenzen, sondern ausschließlich hochwertige Neuwaren“, betont Helen Seeger-Meiss. Die Idee, die dahinter steckt und von der die Kunden profitieren: Durch den direkten Einkauf großer Lagerbestände bei herstellenden Betrieben, den Aufkauf von Sonder- und Restposten, Produktionsüberhängen, Insolvenzwaren und mehr können die Produkte weit unter dem regulären Verkaufspreis angeboten werden.

Intensive Maserung und Natürlichkeit

Ein weiteres Highlight von Feeling4Home sind Möbel aus recycelten Teak-Hölzern. „Vor allem das aus Indonesien importierte Teak-Holz hat es uns angetan“, erläutert Fatmir Bunjaku. „Gerade dieser rustikale Look, die besonders intensive Maserung und die Natürlichkeit geben diesen Möbeln einen einzigartigen Charakter.“ Übrigens handelt es sich zu 95 Prozent um recycelte Hölzer. Einige Tische werden zum Beispiel aus alten Teak-Holz-Wurzeln gefertigt. Ganze Möbel-Serien stammen von ausgemusterten Brückenfragmenten. Aus Treibhölzern, gefischt aus indonesischen Flüssen, entstehen unikate Stücke. Sogar ganze Baumstämme, geborgen aus ehemaligen Stauseen, werden zu Tischen und Anrichten weiter verarbeitet.

Feeling4Home hat stets eine große Auswahl an diversen massiven Tischen, Sofas, Anrichten, High- und Sideboards, Stühlen, Wohnlandschaften, Dekoration, Lampen und vieles mehr im Angebot. Teilweise liegen die Preise, solange der Vorrat reicht, bis zu 70 Prozent unter dem Ladenpreis.

„Neben hochwertigen Möbeln bieten wir ausgefallene Geschenkideen, schöne Deko und Wohnaccessoires. Lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie Ihr Wohngefühl“, sagen die beiden Franchiseunternehmer.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr. Das Lager ist am freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.