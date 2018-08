Ausbildungsmesse am 15. September bringt den Durchblick für Ausbildung, Studium, Duales Studium, Auslandsaufenthalt und Freiwilligendienst

Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche? Oder du stehst kurz vor dem Abitur oder der Mittleren Reife? Oder? Auf der Schülermesse Stuzubi erfährst du am Samstag, 15. September 2018, in der Mitsubishi Electric HALLE in Düsseldorf, welche Möglichkeiten dir dein Schulabschluss bietet. Die Veranstaltung für Schüler, Schulabsolventen und deren Eltern dauert von 10 bis 16 Uhr, Eintritt ist frei.

Die Schülermesse Stuzubi in Düsseldorf zeigt dir, welche Studiengänge es an den Universitäten und Hochschulen deiner Region und bundesweit gibt. Du kannst dich über das Duale Studium informieren und direkt mit Unternehmen in Kontakt treten, die in diesem Jahr Studienplätze und Ausbildungen anbieten, oder dich ganz konkret mit dem Thema Auslandsaufenthalt und Freiwilligendienst befassen.

Auf der Messe sind Studienberater, Personalverantwortliche, Ausbilder, Studenten und Azubis oder auch Absolventen von Freiwilligendiensten, die dir dabei helfen, nach der Schule den richtigen Weg für dich zu finden.

Hochschulen und Unternehmen suchen Nachwuchstalente

Die Experten von Hochschulen, Unternehmen und Institutionen aus Düsseldorf und ganz Deutschland können dir genau sagen, welche Voraussetzungen du für das jeweilige Studienfach oder die jeweilige Ausbildung mitbringen musst. An den Messeständen kannst du Fragen stellen, dich beraten und inspirieren lassen und nützliche Kontakte knüpfen, auf die du dich bei späteren Bewerbungen beziehen kannst.

Hochschulen und Schulen (Auswahl):

 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

 Hochschule Düsseldorf

 Rheinische Fachhochschule Köln

 Hochschule Bochum

 FOM Hochschule für Oekonomie & Management

 IE University Segovie (Spanien)

 Fontys University of Applied Sciences, Venlo (Belgien)

Institutionen (Auswahl):

 Landeshauptstadt Düsseldorf

 Polizeipräsidium Düsseldorf

 Bundesamt für Verfassungsschutz, Köln

 Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf

 Handwerkskammer Düsseldorf

 Finanzverwaltung NRW Münster

 Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Unternehmen (Auswahl):

 Bayer

 DFS Deutsche Flugsicherung

 Deloitte

 Deutsche Bahn

 Erricsson

 Fielmann

 Fujitsu Technology Solutions

Das ist aber noch lange nicht alles. Wen du auf der Berufsmesse Stuzubi für Schüler sonst noch treffen kannst, erfährst du vier Wochen vor dem Messetermin unter www.stuzubi.de/messen/duesseldorf-15092018/ausstellerliste.