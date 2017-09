Dass sie mit „eddy“ Spaß haben, haben einige Nutzer auf Fotos festgehalten und damit Freiminuten gewonnen. In den ersten Wochen haben sich schon 2500 Kunden angemeldet.

Zuerst wollte sich die Freundin von Stefan Köhler mit dem neuen E-Roller überhaupt nicht anfreunden. Aber schon am dritten Tag konnte er Susy, auch unter ihrem Spitznamen Katze bekannt, mit einer Fahrt durch Düsseldorf überraschen, berichtet er. „Und siehe da, die Katze hat wirklichen Spaß daran gefunden und fährt jetzt regelmäßig mit mir durch die Stadt“, freut sich der Freund. Davon haben sie auch gleich ein Foto geschossen und beim Stadtwerke- Fotowettbewerb 120 Freiminuten gewonnen.

Auch beim Kö-Lauf war „eddy“ dabei. Bei dem Sport- Event Anfang September waren mehr als 2500 Läufer – Jung und Alt – an den Start gegangen. Und Trainer Bernd Zahlten war mit einen „eddy“ als Führungsfahrzeug dabei. Davon machte Läufer Maximilian Thorwirth nach seinem Sieg über die Zehn-Kilometer-Strecke auch gleich ein Selfie.

Gemeinsam macht „eddy“- Fahren auch viel Spaß. Thomas Mertens war mit dem Roller unterwegs und winkt dabei in die Kamera. Gewonnen hat auch Sebastian Pricker, der – wie berichtet – zusammen mit fünf Freunden eine Tour durch Düsseldorf unternommen hat und dabei viel Spaß hatte. Mit den leisen E-Rollern konnte man unproblematisch auch noch abends durch die Düsseldorfer Straßen rollen. Trotz Dunkelheit machten die Freunde noch schnell ein Gruppenfoto. Wenig Licht oder schlechtes Wetter – das alles hält „eddy“- Freunde nicht davon ab, Schnappschüsse zu machen. „Bei dem Wetter ist leider kein besonders hübsches Foto rausgekommen. Aber immerhin sieht man eine sehr hohe Laterne auf der Heinrichstraße.“ Mit diesem Kommentar schickte Daniel Kasimirowicz sein Selfie und gewann beim Wettbewerb.

Wichtige Ergänzung zu Fahrrad, Bussen und Bahnen

Nach den ersten Wochen mit „eddy“ ziehen die Stadtwerke Düsseldorf schon mal eine positive Zwischenbilanz. 2500 Fahrer haben sich bereits für den neuen E-Roller-Fahrspaß angemeldet und sind in Düsseldorf mit den „eddys“ unterwegs – ob zur Uni, zur Arbeit oder zum Freizeitspaß an den Rhein. Insgesamt haben sie seit Mitte August schon 33000 Kilometer zurückgelegt. Das zeigt den Stadtwerken Düsseldorf, die das E-Roller- Sharing zusammen mit dem Berliner Startup „emmy“ an den Start gebracht haben: Umweltfreundliche E-Mobilität in der Stadt funktioniert. Sie ist alltagstauglich und bringt die Menschen nicht nur schneller und ohne lange Parkplatzsuche von A nach B. Sie trägt auch dazu bei, dass die Luft in der Stadt besser wird. Denn während vielerorts über Fahrverbote für Dieselautos in den Innenstädten diskutiert wird, zeigt „eddy“, dass es Alternativen gibt. Die grünen Flitzer stoßen keine Emissionen aus und fahren mit Öko-Strom.

Für die Stadt Düsseldorf sind die E-Roller eine ideale Ergänzung zu Fahrrad, Bus und Bahn. Und sie passen gut in das neue Mobilitätskonzept, an dem in der Landeshauptstadt gearbeitet wird. Ein zentraler Bestandteil ist dabei die geplante Errichtung von multimodalen Mobilstationen in der Innenstadt. Dabei sollen an bestimmten Stellen Zugänge zum öffentlichen Nahverkehr wie Bus, U- und Straßenbahn mit Car-Sharing und E-Roller-Sharing verzahnt werden. Im Hintergrund steht das übergeordnete Ziel, dass Düsseldorf bis 2050 eine klimaneutrale Stadt wird.

Die Stadtwerke wollen sich in Zukunft noch stärker als Mobilitätsdienstleister etablieren. „Denn das intelligente Vernetzen und Steuern der Verkehrsströme erfordert Energie und Know-how, das wir aus unserer 150-jährigen Erfahrung besitzen und ständig weiterentwickeln“, sagte Stadtwerke-Vorstand Hans- Günther Meier beim „eddy“- Start.