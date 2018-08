Rewe Krämer im Zooviertel lädt nach einer umfassenden Modernisierung zum Schlemmen ein.

Sie tragen so klangvolle Namen wie Nigiri oder Futo- Maki und ab sofort finden Kunden die kleinen Köstlichkeiten aus Japan auch bei Rewe Krämer an der Rethelstraße 135 bis 137. Denn mit dem Umbau des Marktes hat sich Geschäftsführerin Sandy Krämer auch für eine Sushi-Bar entschieden: Die Sushi-Artists bereiten den ganzen Tag über in ihrer kleinen, einsehbaren Küche Köstlichkeiten aus dem fernen Osten zu und Kunden können sich in der Auslage dann bedienen. „Unser Markt hat ein neues Gesicht bekommen“, erzählt die Geschäftsführerin, „in unserem Eingangsbereich hat man nun das Gefühl, auf einem Markt zu stehen“. Der komplette Bereich wurde neu gestaltet: mehr Licht, viel mehr Platz für Obst und Gemüse und statt Stühlen für eine Kaffeepause wurde die Sushi-Bar „Happy Eat“ installiert.

„Das liegt absolut im Trend“, erklärt Sandy Krämer ihre Entscheidung, „und wir reagieren damit auch auf den Wunsch der Kunden im Zooviertel.“ Gesunde Ernährung spiele hier eine große Rolle und die könne das neue Sushi- Angebot nun bedienen. Daneben gibt es eine Salatbar, an der Kunden sich ihren eigenen Snack zusammenstellen können. Das Angebot wird inzwischen gut angenommen. Viele neue Kunden hätten schon die frischen Köstlichkeiten entdeckt, den Artisten über die Schulter geguckt und sich für die Sushi-Köstlichkeiten begeistern lassen.

Frischer Fisch aus der Region und Candy-Bar

Auf insgesamt 850 Quadratmetern verkauft Rewe Krämer seit zehn Jahren sein Vollsortiment. „Wir haben schon seit einiger Zeit eine schöne Kooperation mit der Forellen- Zucht Fischer“, erzählt die Geschäftsführerin. Der Forellen- Experte aus der Region versorge den Markt mit frischem Fisch. Außerdem gebe es eine Candy-Bar, an der Kunden ihre eigene Mischung an Fruchtgummis zusammenstellen können.

Neben dem großen Angebot an frischen Köstlichkeiten legt die Geschäftsführerin großen Wert auf guten Service: „Freundlichkeit, Höflichkeit und Herz: Das ist mir wichtig“, sagt sie. Der Kunde solle das Gefühl haben, dass er willkommen ist und die Mitarbeiter stets ansprechen kann.