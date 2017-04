Teamgeist und Spannung in Düsseldorf am Schlachthof

Gestern am Computer. Heute alles echt. Ein spannendes Denkspiel für Erwachsene: 60 Minuten. 1 Team. 1 Mission.

„Live Escape Games“ oder „Room Escape Games“ sind derzeit der große Eventtrend in Deutschland. So auch mission60minutes in Düsseldorf-Derendorf und neuerdings auch in Düsseldorf-City. Teams zwischen 3 und 10 Personen haben 60 Minuten Zeit, um den Weg aus einer unbekannten Anzahl von Räumen herauszufinden. Die Umgebung gleicht einem Thriller. Ziel ist es, in der gegebenen Zeit der Gefangenschaft durch Lösen diverser Rätsel zu entkommen.



0% Franchise. 100% Düsseldorf. 200% Spannung.



Hinter den wilden Kulissen von mission60minutes verbirgt sich keine Franchisekette: Zwei guten Freunden aus Düsseldorf, Markus und Gabor, ist es gelungen ihre spannenden Vorstellungen in ein faszinierendes Live-Spiel umzusetzen. Ein verrückter Kurzurlaub und jede Menge kreative Ideen haben mission60minutes ins Leben gerufen.



Dieses Konzept ist mehr als ein Spiel: Der Alltag hört in der ersten Minute auf und man wird mit der Geschichte mitgerissen. „Wir lieben unsere Storys und sind immer noch oft sprachlos, wieviel Begeisterung und welch Adrenalinkick unsere Spiele auslösen.“, so die beiden Krimi- und Thrillerfans.



Warum mission60minutes?



mission60minutes hat nicht nur die größten Spiele mit den meisten Räumen von Düsseldorf entwickelt, sondern auch durch diverse Ton- und Lichteffekte einen einmaligen Entertainment-Faktor geschaffen. Normalität, natürliches Licht oder alltägliche Büroräume findet man hier nicht. Durch diese außergewöhnliche Umgebung wird innerhalb kürzester Zeit Druck und Spannung aufgebaut, die im Verlauf des Spiels weiter zunehmen.



Neue Perspektiven in der Personalentwicklung: Teambildung mit echtem Spaßfaktor



Gestartet als Freizeitspaß unter Freunden entdecken mittlerweile immer mehr Firmen den Nutzen von Room Escape Spielen als teambildende Maßnahme. „Sich gegenseitig zu vertrauen, mit einem gemeinsamen Ziel, welches nur durch Einsatz der gesamten Gruppe erreicht werden kann, schweißt zusammen und dies auf sehr kreative Art und Weise!", so ein Spieler.



Specials für Geburtstage, Familienevents oder Junggesellenabschiede runden das Angebot von mission60minutes ab. Der wahnsinnige Hausarzt, der verrückte Kampfstoffforscher, die Todeszelle oder die Psychiatrie: Die verschiedenen Themenwelten bieten für jeden Geschmack die passende Herausforderung.



Für alle, die neugierig geworden sind: https://www.mission60minutes.de