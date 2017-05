Düsseldorf. Erfolg für die Zollbeamten am Flughafen Düsseldorf: Gleich zwei Fälle von Medikamentenschmuggel deckten die Beamten am Montag auf. Im ersten Fall reiste ein 48-jähriges Pärchen aus Moskau ein. Als sie den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollten, baten Zöllner sie zur Kontrolle des Reisegepäcks. In zwei Koffern fanden sie knapp 6.000 Tabletten, u. a. zur Entgiftung der Leber, Verbesserung der Herztätigkeit und zur Behandlung von Diabetes.

In einem weiteren Fall reiste ein 36-jähriger Mann aus Abu Dhabi ein. Auch hier hielten Zöllner den Mann an und baten um eine Gepäckkontrolle. Bei ihm fanden sie 500 Tütchen eines Potenzmittels in Gelform. Auf Befragen gab der Reisende an, dass die Medikamente nicht für ihn selbst, sondern für Freunde bestimmt seien. Die Zöllner leiteten gegen alle Beschuldigten Strafverfahren und wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ein. Die Medikamente sind sichergestellt und werden nach Abschluss der Verfahren vernichtet.