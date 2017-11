Nach seinen gestern geschilderten Ansteckungssorgen in Bus und Bahn hat W.Zetti Post bekommen. Sehr interessant, was da steht. Lest selbst: „Lieber W.Zetti, ich hätte da was gegen Deine Schniefnasen-Angst. Du hast Dir ja gestern einen eigenen Krankenwagen in Rheinbahnen gewünscht. Einen, in den alle Erkältungsnießer, Schnupfenhuster und andere Triefnasen weggesperrt fahren könnten, ohne dass sie die anderen Fahrgäste durch ihre Bakterien-Verneblungen anstecken.

Nur auf den ersten Blick eine gute Idee. Denn gerade das würde Dich in Gefahr bringen! Den Befunden einer deutschen Universität zufolge sind Bus- und Bahnfahrer seltener von Ansteckungen betroffen. Der Grund? - Abhärtung! Bessere Abwehr durch die häufigere Begegnung mit Streptokokken-A und anderem Bakterien-Gedöns beim fröhlichen Miteinander gemeinsamer Bus- und Bahnfahrten! (Ungeachtet dessen sollten sich Deine erkälteten Gegenüber trotzdem die Pfoten vor die hustenden Schnuten halten. Allzeit Gesundheit wünscht Dir, Dein R.Heinbahni“