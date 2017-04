Schon im Dezember hatten sich Leser hilfesuchend in unserer Redaktion gemeldet. Die Gerresheimer hatten den Paketzusteller verpasst. Und sollten die Sendung ebenfalls in der Innenstadt am Konrad-Adenauer-Platz abholen. Obwohl es auch in Gerresheim noch eine Postfiliale gibt. Ein Postsprecher hatte damals erklärt, dass es sich wohl um ein Versehen gehandelt habe, die Gerresheimer auf den Weg in die Innenstadt zu schicken. Und entschuldigte sich.

Doch der Fall des Einschreibens aus Eller zeigt. Es ist kein Versehen. Hier gibt die Post zu, dass es der Normalfall ist, verpasste Einschreiben kilometerweit entfernt abzuholen. Die Post stiehlt ihren Kunden Zeit und Geld, kassiert das Porto und liefert nicht.

Es ist nicht einzusehen, dass die Düsseldorfer aus den Stadtteilen auf weite Wege geschickt werden, wenn es um die Ecke Postfilialen gibt. Dieser „Kundenservice“ ist nicht nur für ältere Menschen eine Zumutung. Die Post sollte Veränderungen ihres schlechten Systems nicht nur prüfen, sondern zügigst umsetzen.