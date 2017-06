Die Düsseldorfer Kult-Band hat extra zum Tourstart einen Song geschrieben.

Düsseldorf. Porno al Forno - das sind Fox, Bobaus Texas, Manni Montana, Greg Gardena, Mikko Leandros, Peer Plexxx und Terry Tabasco. Ihre richtigen Namen kennen wahrscheinlich nur ihre Ehefrauen und engsten Freunde. Das Phänomen der Kult-Band zu erklären, ist müßig, bei ihnen geht es nur um den Spaßfaktor, und der ist groß. Vielleicht sind es ja auch die witzigen und schrillen Kostüme, die sich die Musiker für ihre Auftritte anfertigen lassen.

Zum Grand Départ haben sich die Jungs etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie haben ein eigenes Radteam gegründet und zum Tour-Start einen Song „Kette rechts“ geschrieben. „Ich bin selber ein Radfreak. Ich war schon beim Giro d’Italia und fahre seit meiner Jugend mit dem Rad“, gibt Greg Gardena (richtiger Name der Redaktion bekannt) zu.

Eigentlich war es eine Schnapsidee. Auf der Facebook-Seite wurde vor gut einem Jahr der Aufruf gestartet. Die Voraussetzungen, um im Team dabei sein zu können, wurden extra niedrig gehalten. „Wer einen Lenker festhalten konnte, durfte mitmachen“, meint Gardena. 37 Leute haben sich gemeldet. Inzwischen sind es fast 60. „Und alles nur coole Leute und ein guter Mix aus Freizeitfahrern, die lieber ein Bier trinken, und ambitionierten Leuten, die lieber weniger Bier trinken“, sagt der Sänger. Mittwochs um 18 Uhr und sonntags um 10 Uhr trifft man sich an der Theodor-Heuss-Brücke zum gemeinsamen Training. Das endet übrigens immer am Fortuna-Büdchen gegenüber der Tonhalle.

Bei vielen Jedermann-Rennen fährt das Team mit. „Inzwischen kennt man uns schon. Es heißt dann immer, da kommen die bekloppt-sympathischen Düsseldorfer“, sagt Gardena, der mit diesem Erfolg nie gerechnet hat. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos. Einzige Voraussetzung ist ein Starter-Paket mit Mütze, Hose, Trikot, Trinkflasche und anderen Kleinigkeiten. „Damit alle gleich aussehen.“

Porno al Forno spielen beim Empfang im Rathaus

Den Song „Kette rechts“ hat Gardena geschrieben. „Das bot sich ja an. Wir wollten auch etwas Lokales zur Tour einbringen.“ Bei der großen Teamvorstellung spielen sie am Donnerstag übrigens im Rathaus vor der versammelten Radsport-Prominenz. „Das ist schon eine Ehre für uns.“ Während des Tour-Auftaktes sind Porno al Forno natürlich auch auf der Bühne zu sehen. „Wir spielen am Sonntag nach der Etappe auf dem Johannes-Rau-Platz vor dem Apollo Varieté.“

In der Band auch über das Thema Sicherheit gesprochen: „Leider muss man heutzutage immer mit Bedenken leben. Aber wir wollen mit unserem Fun dagegen steuern. Denn wenn wir zu Hause bleiben, dann haben die gewonnen.“