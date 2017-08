Die 86-Jährige war plötzlich auf die Straße gelaufen.

Düsseldorf. Am späten Donnerstagnachmittag kam es auf der Kalkumer Straße zu einem Unfall zwischen einem Polizisten und einer 86-jährigen Frau.

Der Polizist stand an einer Ampel auf der Kalkumer Straße, als er per Funk über einen Einsatz in der Nähe informiert wurde. Laut Polizei schaltete er das Blaulicht ein und fuhr los.

Von einer Verkehrsinsel lief eine 86-jährige Frau plötzlich auf die Straße – sie hatte den Motorradfahrer nicht bemerkt. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Frau wurde schwer verletzt und ist derzeit wegen einer Kopfverletzung zur stationären Behandlung in der Uniklinik. Der Polizist wurde nicht verletzt. cas