Düsseldorf. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es zu einem großen Polizeieinsatz an der Nachtresidenz in Düsseldorf gekommen. Das bestätitgte die Polizei am Dienstagmorgen.

In der Diskothek hat am Montagabend eine Oberstufenparty stattgefunden. Zu der wollten sich plötzlich 200 bis 300 Jugendliche Zugang verschaffen, die aber vom Veranstalter nicht erwünscht waren. Als ihnen der Einlass verwehrt wurde, kam es zu Auseinandersetzung. Die Polizei wurde alamiert. Beim Eintreffen wurden auch Beamte angegangen und mit Falschen beworfen.

Nachdem die Jugendlichen der Aufforderung der Polizei das Gelände zu verlassen nicht nachgekommen sind, wurde weitere Verstärkung verständigt. Drei der Jugendlichen wurden vorläufig in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Erst nach dem massiven Polizeieinsatz verließen die jungen Leute das Gelände vor der Nachtresidenz letztendlich. red