Zum Start der Bundesliga-Saison 2018/19 stellten der Verein und die Behörde ihr Sicherheitskonzept vor.

Düsseldorf. Der Fußball-Erstligist Fortuna Düsseldorf und die Düsseldorfer Polizei haben sich am Mittwochnachmittag in der Arena getroffen, um zu einem Sicherheitsgipfel zusammenzukommen. Die GEsprächspartner wollen an die "erfolgreichen Konzepte" aus der Vergangenheit anknüpfen.

"Wir freuen uns gemeinsam mit allen Fußballfans auf den Start in die Bundesligasaison. Der Sport soll im Mittelpunkt stehen", betonten der Einsatzleiter der Polizei Bernd Schünke und Sven Mühlenbeck Vorstandsmitglied von Fortuna Düsseldorf.

Elementarer Bestandteil des Sicherheitskonzeptes wird auch weiterhin die strikte Trennung rivalisierender Fangruppen vor, während und nach den Spielen sein. Auch werden wie bisher größere auswärtige Fangruppen, die geschlossen mit Zügen anreisen, vom Fernbahnhof per Shuttlebus zur Arena gebracht.

"Gegen gewaltbereite Störer und Straftäter wird die Polizei alle rechtlichen Maßnahmen ausschöpfen und konsequent vorgehen. Friedliche Fans werden unterstützt und freundlich empfangen", erläuterte Polizeipräsident Norbert Wesseler.

Mit sogenannten "Fan-Infos", die über soziale Netzwerke und andere Medien veröffentlicht werden, sollen Besonderheiten bei der An- bzw. Abfahrt dargestellt sowie allgemeine Sicherheitshinweise gegeben werden.

"Wir bleiben im intensiven Dialog mit den Fußballfans. Wenn wir alle vernünftig miteinander umgehen, werden wir auch den hohen Aufwand reduzieren zu können", ergänzte Wesseler.

"Mit großer Spannung erwarte ich den Anpfiff zur 1. Liga. Ich wünsche mir faire Spiele, guten Fußball und wenig Arbeit für die eingesetzten Sicherheits- und Ordnungskräfte", sagte Vorstandvorsitzender Robert Schäfer.