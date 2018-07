Die Ermittler befürchten, dass eine Serie von Feuern auf den trockenen Wiesen auf einen Täter zurückzuführen sind.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei hat eine Ermittlungskommission gegründet, um zu untersuchen, wie die zahlreichen Brände in Lohausen, Kalkum oder Kaiserswerth entstanden sind. Trotz Hitze und Trockenheit sei auffällig, wo und wie oft es zu Bränden komme, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. Außerdem haben die Ermittler nach eigenen Angaben Brandbeschleuniger gefunden.

Zuletzt gab es in der Nacht zum Freitag ein Feuer am See am Tiefenbroicher Weg. Die Polizei fährt nun vermehrt Streife im Düsseldorfer Norden.

Die Feuerwehr ist in den vergangenen Tagen vielfach ausgerückt, weil Felder, Gebüsche oder Holz zwischenbrannte. Die Rettungskräfte waren jeweils so schnell vor Ort, dass sie größere Schäden oder das Übergreifen der Flammen auf Gebäude verhindern konnten.

Wer Verdächtiges beobachtet oder beobachtet hat, sollte die Polizei unter Telefon 0211 8700 kontaktieren.